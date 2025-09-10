San Petronio a ‘luci rosse’: fanno sesso sul sagrato

Bologna, 10 settembre 2025 – Ululati e gemiti, sotto lo sguardo attonito di San Petronio. Dopo il film porno proiettato (per qualche minuto) sul maxi schermo del cinema in piazza qualche anno fa, il sagrato della basilica anche l’altra sera è tornato a tingersi di ‘luci rosse’. E se i goliardi avevano avuto la decenza di proiettare il film alle 4 del mattino, i due focosi amanti hanno scatenato la loro passione in una piazza Maggiore ancora gremita, tra lo sconcerto e l’imbarazzo dei tanti che stavano trascorrendo la serata ai tavoli dei locali. Erano le 23,30 quando la foga di una coppia, lei 45 anni, lui 58, è diventata incontenibile, trascendendo in un rapporto sessuale completo en plein air.

Un coito interrotto dai carabinieri, chiamati dai tanti testimoni. Chi ha visto la scena, ha messo a verbale con i militari del Radiomobile dettagli che farebbero diventare rosso anche Rocco Siffredi. Tutto sarebbe iniziato con dei baci appassionati, che hanno contribuito a far salire la temperatura sui gradoni di marmo. La situazione si è velocemente surriscaldata, degenerando quando la donna si è spogliata: la coppia era seduta sul sagrato della basilica e, probabilmente presa dall’impeto, si è dimenticata di essere circondata da altre persone, tra cui anche famiglie con bambini.

Quando lui ha iniziato a praticare un rapporto orale alla compagna, due signore che erano nella piazza hanno deciso che era tempo di concludere la ‘performance’. Che intanto però aveva preso un’ulteriore piega, con tanto di urla di piacere che i due non hanno nemmeno tentato di soffocare. All’arrivo dei carabinieri del Radiomobile, i due stavano facendo sesso. E quando sono stati interrotti, hanno anche avuto l’ardire di lamentarsi: “Voi carabinieri non avete di meglio da fare?”, ha chiesto ai militari l’uomo, mentre la compagna lo rimproverava per la ‘figura’ che le aveva fatto fare. I due, da successivi accertamenti, non erano nemmeno ubriachi. Lui è carico di precedenti, lei ne ha uno di polizia. Non sono senza fissa dimora, ma gravitano anche loro, sporadicamente, nei pressi di piazza Maggiore. Una volta fatti rivestire e ricomporre, sono stati entrambi denunciati per atti osceni in luogo pubblico e invitati, per la prossima volta, a trattenersi e sfogare i propri istinti in camera da letto, non sotto gli occhi del santo patrono.