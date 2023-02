San Salvatore: restauri conclusi

Domani importante giornata di studio sui restauri appena conclusi alle facciate della bellissima chiesa di San Salvatore, bene di proprità dello Stato. Dalle 9 alle 16 infatti nella sala della Guardia della Prefettura – nell’incontro organizzato dal Segretariato regionale del Ministero con la Prefettura – si incontreranno i professionisti del settore per illustrare e mettere a disposizione le conoscenze acquisite in questo percorso: una tappa importante per valorizzare il sistema dei beni culturali del Fondo edifici di culto del Ministero.