Rose rosse per te, e non solo: una nuova iniziativa del Corno alle Scale per colorare il bianco innevato di questi giorni con tanti altri colori. I rifugi del Corno si sono messi in rete in occasione di San Valentino. Le coppie che si faranno un selfie nelle strutture e si taggheranno con l’hashtag #LoveCorno riceveranno una rosa: una di colore diverso per ogni rifugio coinvolto. Un’occasione originale per scoprire tutti i rifugi - Chalet delle Terme di Porretta, le Rocce, le Malghe - e fare il pieno di fiori, colori e... buoni sapori.