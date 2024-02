San Valentino, per Jlenia e Pietro galeotto fu l’ufficio postale

Una colazione al volo in un bar sulla Porrettana ed una cena romantica già prenotata da tempo per Jlenia Tacconi e Pietro Rizzo, direttori degli uffici postali di Sasso Marconi e di Casalecchio 1 regolarmente al loro posto di lavoro ieri, San Valentino, ma ben decisi a festeggiare la loro storia d’amore iniziata proprio sotto le insegne di Poste Italiane.

Lei bolognese e lui palermitano, galeotto fu per loro l’ufficio postale di via Emilia Ponente, in città, dove si conobbero otto anni fa. Un legame sbocciato tra i contratti commerciali nella sede dove si incontrarono per la prima volta. Uno accanto all’altro, hanno visto trasformare il rapporto lavorativo in un sentimento, arrivando a stipulare il loro contratto più importante: quello del matrimonio.