LA PARTITA

Al ristorante i tifosi/e hanno prenotato per le nove e mezza-nove e trequarti, minuti di recupero e parcheggio furbo permettendo. Perché, amore mio, stasera è la nostra festa, diamine, ma è anche l’appuntamento del destino europeo con il derby dell’Appennino. O Bologna o Fiorentina, o noi o loro, adorabile Cicci, perché alla fine, vedrai, solo una delle due squadre salirà in paradiso. E non ho colpa io, fiorellino caro, se le tivù fissano il match al Dall’Ara alle 19 del 14 febbraio. Baby, ci andiamo dopo, a cena: cosa vuoi che sia una digestione difficile a petto del Sogno? San Valentino regalaci una Viola.