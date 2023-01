San Venanzio, cimitero al buio

Black- out all’impianto elettrico a causa di infiltrazioni nel cimitero di San Venanzio. "Le problematiche inerenti l’impianto elettrico sono una parte del problema, che come si può ben notare pareti, soffitto e colonne stanno continuando - da molti anni ormai - a subire ingenti danni, a causa delle infiltrazioni dovute allo stato della copertura - riferisce il Comune -. In dicembre è stata aperta una gara pubblica per un importo complessivo pari a 570mila euro volto alla realizzazione di un intervento che sani questi problemi. Il progetto ha avuto un percorso travagliato, complice anche il continuo aumento dei prezzi".