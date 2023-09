Sana chiude in positivo Boom di ingressi

Si conclude con un bilancio positivo il Sana, il salone del biologico che si è svolto in fiera a Bologna, che ha fatto registrare 12.500 accessi di operatori. Si tratta dello stesso numero dell’anno scorso, ma con la differenza che da quest’anno non era più aperto al pubblico, ma riservato solo agli operatori del settore. Presenti in fiera 650 espositori, il 10% dei quali provenienti dall’estero, in 20mila metri quadrati di superficie espositiva.

Sana è stata organizzata da BolognaFiere in collaborazione con FederBio, AssoBio (presente con una collettiva dei propri associati) e Cosmetica Italia, con il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna.

Il Salone, che ha beneficiato del sostegno e dell’attiva collaborazione di Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in sinergia con l’ufficio Incoming Buyer e la sempre più estesa rete di agenti di BolognaFiere, è stato visitato - su invito - da 200 buyer provenienti dai principali mercati internazionali, tra importatori di prodotti biologici, rappresentanti della grande distribuzione e operatori nell’ambito della cosmesi naturale e del food service. Rappresentati trenta paesi.