Sangiorgi, debutto al Centro Malpensa

Il centrodestra è unito, a San Lazzaro, nell’appoggiare, per le amministrative del 9 giugno prossimo, Alessandro Sangiorgi, attuale consigliere comunale di opposizione di FdI. La sua corsa alle elezioni da sindaco di San Lazzaro, appoggiata come detto all’unanimità da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, sarà presentata domani, alle 12, alla sala del primo piano del Centro Malpensa, in via Jussi 33. Saranno presenti, Marta Evangelisti, capogruppo FdI in Regione, Stefano Cavedagna, capogruppo FdI in Comune a Bologna, Diego Baccilieri, delegato provinciale FdI, Cristiano Di Martino, delegato provinciale del Carroccio e Morris Battistini, delegato provinciale di Forza Italia.