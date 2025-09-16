Sangue in Bolognina: rissa in via Matteotti. Indagini dei carabinieri, telecamere al vaglio

Bologna, 16 settembre 2025 – I pantaloncini di jeans, azzurro chiaro, abbandonati su una panchina, hanno praticamente cambiato colore, completamente intrisi di sangue. E manate di sangue sono state trovate anche su un’auto, parcheggiata in via Jacopo della Quercia. Seguendo queste tracce, incrociandole con i filmati ripresi dalle telecamere di sorveglianza della Bolognia, è saltata fuori l’ennesima rissa finita a coltellate nel quartiere.

Ieri mattina, i carabinieri della stazione Navile, assieme ai colleghi della Sezione investigazioni scientifiche dell’Arma hanno iniziato a indagare, partendo dalla segnalazione, arrivata da alcuni cittadini, delle manate di sangue sull’auto. E hanno iniziato a ricostruire quanto accaduto, arrivando, a ritroso, fino in via Matteotti, dove l’ennesimo episodio di violenza si sarebbe consumato intorno all’una della notte tra sabato e domenica.

Stando a quanto ripreso dalle videocamere di sorveglianza della strada, due giovani nordafricani ne avrebbero aggredito un terzo, accanendosi su di lui con calci e pugni. E ferendolo, presumibilmente, con una coltellata, per poi fuggire via, facendo perdere le proprie tracce. Uno degli aggressori sembrerebbe un volto già noto della Bolognina, conosciuto per i suoi vari precedenti di strada. Adesso, le indagini stanno proseguendo per individuare anche la vittima: vista la quantità di sangue perso, è plausibile che si sia in qualche modo recata in un ospedale cittadino per farsi medicare. Per questo è stata fatta richiesta ai vari pronto soccorso per verificare gli accessi nelle prime ore di domenica.

La stessa notte, nella stessa strada, i militari della Guardia di Finanza, allertati da alcuni cittadini, hanno soccorso un tunisino, che stava perdendo moltissimo sangue da una ferita a un dito. Che, asseriva, si sarebbe provocato cadendo in bicicletta. Una versione ritenuta poco credibile. L’uomo è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale. Non è escluso che le vicende siano collegate e che il ferito sia la stessa vittima dell’aggressione. Le foto dei pantaloncini strappati e sporchi di sangue e dell’auto imbrattata sono state pubblicate anche su alcuni profili social, come ‘Welcome to Bolognina’, tra commenti di indignazione e preoccupazione degli utenti.