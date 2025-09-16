Sangue in Bolognina, la rissa nel video delle telecamere di sicurezza della gioielleria

Bologna, 16 settembre 2025 – Le telecamere di videosorveglianza della gioielleria Faggioli di via Matteotti hanno catturato la seconda 'tranche' dell’ennesima rissa che ha scosso la Bolognina, quando nella notte tra sabato e domenica diversi residenti hanno contattato le forze dell’ordine, segnalando che su alcune auto parcheggiate in via Jacopo della Quercia erano comparse numerose impronte di sangue.

I carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche al lavoro nelle strade dove l’uomo sarebbe scappato dopo l’aggressione. Nel tondo i pantaloncini sporchi di sangue

A fare accrescere il panico tra i cittadini, uno scatto comparso sulla pagina social 'Welcome to Bolognina' che mostrava dei pantaloncini di jeans azzurro chiaro zeppi di sangue, abbandonati su una panchina. Ma della vittima non c'era nessuna traccia.

Nel video si vede un giovane, con i bermuda intrisi di sangue, barcolla davanti alla saracinesca di un’attività commerciale: perde l’equilibrio e agita le braccia mentre tenta di colpire a pugni l’aria. Sotto le suole delle sue scarpe, il pavimento è ricoperto di fazzoletti sporchi e c’è un lago di sangue. Tre giovanissimi gli orbitano attorno e, all’improvviso, il ferito di scaglia contro uno di loro che è a petto nudo a ridosso del marciapiede: scoppia una piccola lite. Guardando il video divulgato dal titolare dell'attività commerciale, si vede che il giovane ferito indossa gli stessi short immortalati nella foto diventata virale online.

I carabinieri della stazione Navile si sono messi subito al lavoro, assieme ai colleghi della Sezione investigazioni scientifiche dell’Arma, ricostruendo l'accaduto e facendo partire le indagini. Dalle quali, guardando i filmati delle telecamere, è emerso che due persone hanno colpito un terzo soggetto. La stessa notte, tra l'altro, i militari della Guardia di Finanza hanno soccorso un tunisino, ferito a un dito, nella medesima strada. Non è chiaro se la vittima sia la stessa dell'aggressione di via Matteotti o sia stata coinvolta nella rissa. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale.