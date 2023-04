Sangue in Galleria 2 agosto Accoltellato davanti ai passanti

di Nicoletta Tempera

Una macchia di sangue è ancora lì, sul marciapiede di viale Pietramellara, davanti al bar Bianco. Pieno pomeriggio, via vai di turisti appena arrivati in stazione. È in questo contesto affollato e prefestivo che si è consumata l’ennesima violenza in zona stazione. Commessa, ancora una volta, da un minorenne. Tutto nato, a quanto pare, da una lite per motivi non chiari. Forse futili, forse legati al piccolo spaccio. Sono circa le 15 quando in Galleria 2 Agosto, uno dei gestori dei bar si accorge di due ragazzi che stanno discutendo animatamente. Non fa in tempo ad avvicinarsi che il più giovane, un tunisino di 17 anni, estrae un coltello e colpisce, due volte alla gamba, l’altro, un marocchino di 25 anni. Il testimone separa i due. Intanto, le urla dei passanti richiamano l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri, che si ferma a soccorrere la vittima. Appena il tempo di diramare la descrizione dell’accoltellatore, che un’altra pattuglia dell’Arma della stazione di Monterenzio, che percorreva viale Pietramellara, nota il tunisino in fuga, inseguito dal barista, e lo ferma. Il giovanissimo ha il coltello con sé. E, in tasca, pure 10 grammi di hashish. Intanto, in viale Pietramellara arrivano pure i sanitari del 118 che trasportano il ferito all’ospedale Maggiore, con un codice di media gravità. L’aggressore, invece, viene portato in caserma: visto che l’altro se la caverà con 10 giorni di prognosi, il diciassettenne viene denunciato per lesioni aggravate e spaccio. La scena viene vista da decine di persone. Un biglietto da visita non dei migliori, in questo inizio di lungo ponte del 25 aprile.

Ma non è certo la prima volta che la zona della stazione diventa terreno di scontro tra bande rivali o singoli esagitati. Soltanto qualche mese fa, davanti alla farmacia vicino all’ingresso ovest della stazione, un sedicenne fu accoltellato al petto da un gruppo di coetanei albanesi, poi fermati dalla polizia.