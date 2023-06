Sangue in Galleria 2 Agosto Rissa a colpi di bottigliate Due feriti, uno è grave

Attimi di paura ieri, intorno all’ora di pranzo, nei pressi della stazione, subito fuori dalla Galleria 2 Agosto, già teatro in passato di numerosi episodi di violenza. Ieri il tutto è iniziato da una lite tra alcune persone: dalle prime ricostruzioni pare fossero sette, di origini nigeriane. Lite che nel giro di pochissimi minuti è degenerata in una violenta rissa a colpi di bottigliate.

Una delle persone coinvolte si è infatti allontanata dal luogo del litigio, tornando poco dopo con in mano una bottiglia di vetro rotta. Da questo momento, è partita l’aggressione che ha provocato un ferito grave: l’uomo, trent’anni, è stato trasportato all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità per i tagli riportati al collo, ma non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono stabili. Ricoverato anche un altro coetaneo e connazionale, per una ferita alla testa provocata dalla stessa bottiglia rotta: non è grave ed è già stato dimesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato i due feriti coinvolti nella rissa e li denunceranno. I militari stanno quindi cercando gli altri litiganti, che si sono dileguati all’arrivo dei soccorsi. A questo scopo stanno acquisendo le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona.

L’episodio accade a un giorno di distanza dai servizi di controllo della polizia, estesi anche a piazza XX Settembre e Montagnola. Una zona, quella della stazione, da sempre sotto il controllo delle forze dell’ordine. Uno degli ultimi episodi di violenza, proprio in Galleria 2 Agosto, risale ad aprile: allora, uno dei gestori dei bar della zona si era accorto di alcuni ragazzi in lite, ma non aveva fatto in tempo ad avvicinarsi che il più giovane di questi, tunisino di 17 anni, aveva accoltellato due volte alla gamba il rivale, marocchino di 25, che aveva così rimediato 10 giorni di prognosi.

