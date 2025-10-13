Sangue in Montagnola. In fuga dopo i fendenti. Caccia agli aggressori. Trovato il machete

Prima la rissa, poi l’aggressione: tre i ragazzi feriti a colpi di machete e bastone sabato pomeriggio nel parco della Montagnola. Nel tardo pomeriggio, attorno alle 18.30, mentre si stava svolgendo il mercato settimanale La Piazzola, a due passi dalle bancarelle, davanti Filla, è esplosa di nuovo la violenza nel parco. Da quanto si è potuto ricostruire finora, in un primo momento è scoppiata una rissa tra centrafricani e nordafricani, che poi si sono allontanati. Ma, poco dopo, alcuni dei ‘protagonisti’ della rissa sono tornati indietro armati di un bastone e un machete e hanno aggredito tre giovani, estranei alla rissa precedente, ferendoli. Poi, gli aggressori sono scappati.

Le vittime sono state trasportate all’ospedale Maggiore in codice di media gravità: per fortuna, nessuno di loro è in pericolo di vita. Si tratta di un senegalese di 24 anni, senegalese di 31 anni e un gambiano di 28 anni. Il 31enne ieri pomeriggio era ancora ricoverato per permettere lo svolgimento di ulteriori accertamenti, mentre il senegalese più giovane ha riportato diverse ferite, che sono state suturate. Il 28enne è rimasto invece ferito alla testa: è stato curato in ospedale e dimesso con 15 giorni di prognosi. Alla Montagnola, oltre ai soccorsi del 118 con un’ambulanza e un’automedica, è intervenuta la polizia con Tre Volanti: a seguito di accertamenti è stato trovato il machete e ricostruita la dinamica per cui si era innescata la lite tra i centroafricani e i nordafricani. A terra, molte chiazze di sangue, vestiti ridotti a brandelli, fazzoletti. Alla Montagnola è arrivata anche la polizia scientifica per l’analisi del materiale.

E ora, è caccia agli aggressori: gli inquirenti stanno ricostruendo l’accaduto e mettendo insieme le testimonianze e gli elementi raccolti per risalire agli autori dell’aggressione.

Al vaglio degli investigatori le cause che hanno scatenato tutto questo, dietro potrebbero esserci questioni legate allo spaccio o alla criminalità in genere. Proprio di recente, la Prefettura ha prorogato le ’zone rosse’ tra cui, appunto, la Montagnola (valida fino al 15 gennaio, è compresa la zona attorno alla stazione ferroviaria da piazza XX Settembre al parco della Montagnola, da galleria 2 Agosto ai giardini Fava). Le ’zone rosse’ sono istituite proprio per combattere in modo più efficace lo spaccio e la microcriminalità. Ma è già polemica:

"Ennesimo momento di panico in Montagnola – attacca Matteo di Benedetto, capogruppo Lega Bologna –, eppure Lepore ci aveva assicurato che l’area era stata riqualificata e resa sicura. Se questo è il suo concetto di sicurezza, alziamo le mani. È l’ora di spendere meno soldi in propaganda e proposte ideologiche e più risorse in sicurezza. Gli agenti di polizia locale annunciati non sono nemmeno sufficienti a coprire i pensionamenti e i trasferimenti, serve fare di più e gli agenti vanno equipaggiati con gli strumenti necessari per contrastare la criminalità, come il taser".