Sangue in piazza XX Settembre. Un altro accoltellato alla schiena

Ancora sangue e arresti in piazza XX Settembre, dove ieri pomeriggio un tunisino di 34 anni è stato accoltellato alla schiena al termine di una lite nei pressi dell’Autostazione. Trasportato in ospedale; non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile, che hanno avviato le indagini per ricostruire i retroscena dell’episodio e identificare l’aggressore.

Si tratta dell’ennesimo fatto di sangue nella zona, dove i carabinieri hanno intensificato i controlli, anche in borghese. E l’altro giorno hanno arrestato un ventiseienne tunisino, sorpreso mentre cedeva dell’hashish a un ventenne egiziano sempre in zona Autostazione. I militari, che erano appostati a una ventina di metri, hanno notato quattro stranieri, tra cui il ventiseienne, volto noto ai militari, che lo avevano già arrestato a fine febbraio. E hanno visto il ventenne dirigersi verso il pusher, consegnandogli 20 euro in cambio di un involucro, con 3 grammi di hashish.

Bloccati dai carabinieri, i due sono stati perquisiti: il ventenne aveva la dose di hashish appena acquistata, l’altro 46 grammi di sostanza, tra hashish e marijuana, 106 pasticche di Rivotril e 290 euro. Tutto è stato sequestrato e il ventiseienne arrestato.