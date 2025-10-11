Sangue in Montagnola, rissa a colpi di machete: 3 feriti in ospedale

Bologna, 11 ottobre 2025 – Sabato pomeriggio di sangue nel parco della Montagnola. Il bilancio è di tre feriti, portati in ambulanza all’ospedale Maggiore in codice di media gravità, colpiti da numerosi fendenti in diverse parti del corpo. È successo poco prima delle 18,30, quando è scoppiata una rissa nel giardino pubblico del centro storico, tra il viavai del weekend e la folla del mercato settimanale, a un passo da Filla e a una manciata di metri dall’ingresso dell’asilo nido. Protagonista della vicenda, che ha comportato l’intervento di tre Volanti della polizia e quello dei sanitari del 118, arrivati sul posto a bordo di un’ambulanza e un’automedica, un gruppo di ’maranza’ che ha seminato il panico nella zona.

Ancora sangue in Montagnola: arrivata la polizia dopo urla, spintoni e armi (Foto Schicchi)

Prima le urla, poi gli spintoni e infine le armi: i ragazzi, tutti stranieri, si sono azzuffati colpendosi con dei bastoni e un’arma da taglio, molto probabilmente un machete, dando vita a un parapiglia che ha provocato tre feriti, un gambiano e due senegalesi, colpiti in diverse parti del corpo: uno di loro ha riportato lesioni alla testa e al volto; l’altro è stato colpito alla schiena e al fianco, mentre l’ultimo nell’area del torace e al polso, dove il taglio è parso subito profondo.

Lo scenario, tra l’erba e l’asfalto della Montagnola, si è trasformato in un set dell’orrore: per terra, tante macchie di sangue, circondate da brandelli di vestiti, fazzoletti e qualche indumento sporco. A seguito dell’episodio, sono intervenuti anche gli agenti della polizia Scientifica.

Per delineare i contorni della vicenda, sono già in corso da parte della polizia gli accertamenti sulla dinamica e sugli altri soggetti coinvolti.