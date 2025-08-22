Sangue in via Boldrini: colpisce il rivale con cocci di bottiglia, un ferito

Bologna, 22 agosto 2025 – Ancora sangue nella zona di piazza XX Settembre. Poco dopo le 20, infatti, un uomo è stato ferito all’incrocio con via Boldrini al culmine di una lite, che per poco non si è trasformata in tragedia.

Un giovane straniero, per motivi ancora tutti da chiarire, è stato colpito violentemente da un centrafricano con un coccio di bottiglia. Una ferita parecchio profonda che ha fatto perdere alla vittima molto sangue. Sul posto, dopo l’arrivo delle Volanti della polizia, sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato la vittima in ospedale in codice di media gravità.

Prima di salire sul mezzo di soccorso, però, il giovane è riuscito a spiegare agli agenti, seppur in maniera confusa, i fatti: ha detto di essere stato colpito da un centrafricano, che come arma ha usato appunto un coccio di bottiglia, e che l’uomo, probabilmente, era ancora lì attorno.

Poco distante dal luogo dell’agguato, più precisamente in via Amendola, i poliziotti hanno infatti individuato e fermato un uomo corrispondente alla descrizione fornita dall’aggredito. Si tratta di un giovane nigeriano, che avrebbe ammesso di aver partecipato alla lite, spiegando anche di essere stato derubato del portafoglio. Il presunto autore del ferimento è stato accompagnato quindi in Questura.

Ancora non sono chiari i motivi della colluttazione, ma è probabile che si tratti di questioni legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Un nuovo episodio, questo, che macchia ancora di sangue l’area di piazza XX Settembre, che insieme con la stazione e il parco della Montagnola, è tra i luoghi più colpiti da spaccio, degrado e microcriminalità e che, proprio per questo, è da tempo oggetto di controlli rafforzati da parte delle forze dell’ordine e campagne mirate per riqualificare la zona.