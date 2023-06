Sanità, 94 milioni dal Pnrr Protocollo con la Finanza

Quaranta opere, finanziate con 94 milioni di euro di fondi del Pnrr. Un ‘tesoro’ che va preservato da infiltrazioni criminali. Ed è questo l’obiettivo del protocollo siglato ieri mattina tra Ausl e Guardia di finanza: una stretta sui controlli antimafia per i progetti del Piano destinati alla sanità. L’accordo prevede il rafforzamento del sistema di monitoraggio e vigilanza su tutti i passaggi per l’iter di assegnazione delle gare e realizzazione dei progetti. Ad apporre le firme, ieri mattina nella sede dell’Ausl, il direttore generale dell’Azienda Paolo Bordon e il comandante provinciale delle Fiamme Gialle, il generale Carlo Levanti.

Il protocollo prevede che tutte le informazioni amministrative e tecniche sui singoli progetti, compresi affidamenti e pagamenti, vengano inviate in maniera periodica alla Finanza. Il primo report sarà spedito entro il prossimo 5 luglio e poi aggiornato puntualmente ogni due mesi. Il flusso informativo avverrà con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, come previsto dal Garante in tema di comunicazione di informazioni tra soggetti pubblici. L’accordo rimarrà operativo fino all’utilizzo di tutte le risorse del Pnrr e comunque fino al 31 dicembre 2026. "Lo facciamo volentieri e convintamente – afferma il direttore Bordon – perché la trasparenza è un valore fondamentale, soprattutto in questo momento storico".

L’Ausl è tra l’altro in anticipo sui tempi, perché i progetti sono già in fase di assegnazione dei lavori (la scadenza era settembre). "Facciamo prevenzione insieme a chi attua il Pnrr – afferma Levanti –. Il nostro sarà un supporto informativo teso a prevenire che aziende colluse con la criminalità organizzata possano accedere agli appalti. Questa collaborazione ha la finalità di attuare controlli tesi a evitare che questa risorse vadano a incrementare gli interessi delle mafie". La Finanza, in questo senso, ha già siglato altri protocolli analoghi con i Comuni di Bologna e Imola, con la Città metropolitana, con il Nuovo circondario imolese e con l’Alma Mater. "Il dibattito a livello nazionale sulla Corte dei Conti è un discorso differente rispetto a questa esigenza", ci tiene a precisare il comandante della Gdf.

n. t.