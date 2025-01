Sanità al giro di valzer, ecco i nuovi direttori

La sanità regionale si prepara ad affrontare le sfide legate al problema di risorse, fughe dei professionisti dalle strutture pubbliche, liste d’attesa, riordino della medicina territoriale sempre più legata alla gestione della cronicità, rapporto coi medici di famiglia, con una squadra di nuovi direttori generali delle Aziende Usl e Ospedaliero-Universitaria nel segno della continuità, con qualche cambio ai vertici, come desiderato dal nuovo presidente, Michele de Pascale. Anche se non sfugge l’impronta romagnola delle nomine e una sorta di discontinuità con le scelte fatte a suo tempo da Bonaccini.

Quindi, questi sono i nuovi manager e le sedi di assegnazione decisi dalla giunta regionale: a Parma, in arrivo dal Rizzoli di Bologna, va Anselmo Campagna, che dirigerà l’Azienda Ospedaliero-Universitaria e sarà commissario dell’Ausl. A Reggio è stato nominato Davide Fornaciari per dirigere l’Ausl-Ircss, a Modena per il polo Ospedaliero-Universitario arrivano Luca Baldino (attuale direttore dell’assessorato regionale) e Mattia Altini, che guiderà l’Ausl, ora direttore medico del presidio ospedaliero di Forlì.

Per Bologna scelti Anna Maria Petrini, che guiderà l’Ausl al posto di Paolo Bordon, il quale è stato incaricato di gestire la sanità ligure, e Andrea Rossi, che lascia l’Ausl di Imola e arriva al vertice dell’Istituto Rizzoli. Per Ferrara è stata scelta Nicoletta Natalini, in arrivo dall’Azienda Usl di Reggio: guiderà sia l’Ausl che, come commissario, la struttura Ospedaliero-Universitaria. A Imola nominata Agostina Aimola come direttrice dell’Ausl, attuale direttrice amministrativa dell’Ausl Romagna, mentre Tiziano Carradori è stato confermato al vertice dell’Ausl Romagna.

Completano il quadro Paola Bardasi alla direzione dell’Ausl di Piacenza e Chiara Gibertoni, direttrice generale del Policlinico Sant’Orsola, già in carica. Resta scoperta la casella relativa al direttore dell’assessorato regionale alla Salute, posto ora ricoperto da Baldino in partenza per Modena. In questo caso c’è ancora tempo per decidere e anche qui resta il nodo della scelta: una figura più giovane sulla quale investire o una personalità di maggiore esperienza tale da interfacciarsi anche con il Ministero? Possibile che in questa prima fase la giunta de Pascale opti per la seconda ipotesi.

Monica Raschi