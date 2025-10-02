Sanità al verde, arriva la cura choc. Interventi sospesi all’istituto Rizzoli

Sospendere tutta l’attività chirurgica programmata nel periodo che va dal 12 dicembre al 7 gennaio. È il piano lacrime e sangue che è stato chiesto dalla Regione Emilia Romagna all’Istituto ortopedico Rizzoli, presentato ieri pomeriggio dal direttore generale Andrea Rossi ai direttori dei Dipartimenti e a tutti i primari. Da viale Aldo Moro è stato più volte denunciato il sottofinanziamento statale alla sanità pubblica che, unito all’alto livello delle prestazioni offerte, rende difficile far quadrare i conti.

L’attività del Rizzoli verrebbe così ridotta alla sola chirurgia di emergenza, cioè quella derivante da traumi. Ma in lista d’attesa per un intervento ci sono 27mila pazienti che arrivano da tutta Italia, oltre che da Paesi esteri, visto che lo Ior è un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale, con tempi di attesa che sono, mediamente, di 18 mesi.

"La Regione intende gestire il disavanzo regionale sanitario con un piano di rientro economico-finanziario con una richiesta di riduzione di produzione del Rizzoli, il cui prezzo è a carico del paziente: meno pazienti si operano, più si allunga la lista d’attesa già lunghissima", denuncia il professor Cesare Faldini, a capo del Dipartimento Patologie Complesse (l’altro è il Dipartimento Patologie Specialistiche, guidato da Davide Maria Donati) presente all’incontro assieme a tutti i direttori delle Unità operative del Rizzoli. "C’è il progetto di chiudere l’attività elettiva il 12 di dicembre, sospendendo di fatto la convocazione dei pazienti in attesa fino al 7 gennaio, per un istituto come il nostro che ha 27.000 pazienti in lista d’attesa – prosegue Faldini –. Ricordo che l’attività elettiva, al Rizzoli, fu sospesa solo in tre occasioni: durante le due Guerre Mondiali e nel periodo del Covid".

Quello emerso al Rizzoli è solo uno dei tanti problemi che sta affrontando la sanità regionale, a corto di risorse. Ci sono le liste d’attesa che restano una delle grandi questioni irrisolte che, da viale Aldo Moro, si cerca di ’governare’ attraverso quella che viene definita ’appropriatezza della prescrizione’ da parte dei medici di medicina generale i quali si sentono ’commissariati’ per quanto riguarda la salute dei loro pazienti. E a proposito di medici di famiglia, l’Accordo integrativo è una disputa aperta ormai da mesi che non vede una convergenza tra assessorato alla Salute e sindacati. E senza l’accordo non sembrano prendere vita le Aggregazioni funzionali territoriali che dovrebbero portare la medicina più vicina al cittadino.

Altri punti controversi: i Cau, i Centri assistenza e urgenza, che dovevano essere ’scremati’ tenendo in piedi solo quelli che registrano il numero più alto di accessi: al momento lo scacchiere resta il medesimo; ticket non riscossi per oltre 50 milioni di euro che le Aziende Usl dell’Emilia Romagna cercano di riscuotere, ma con poco successo; la carenza di personale sanitario, soprattutto infermieristico, che la sanità pubblica non riesce più ad attirare: stipendi bassi, costo della vita sempre più alto e aggressioni sul lavoro sempre più frequenti; l’accordo con le cliniche private accreditate ancora in un tunnel buio con la Regione che ha revocato la delibera con la quale erano stati erogati gli indennizzi per il lavoro nel periodo pandemico.