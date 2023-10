Sanità, attesa troppo lunga. Bolognese ’emigra’ in Veneto

Avrei dovuto effettuare urgentemente degli esami clinici in un centro di eccellenza di Bologna, ma alla prenotazione, mi è stato detto che occorreva aspettare almeno un anno e che non mi avrebbero nemmeno messo in nota. A pagamento invece avrei potuto farli immediatamente, ma mi sono rivolto ad un altro centro di eccellenza in Veneto, che nel giro di pochi giorni, ha eseguito gli esami, non a pagamento.

Giampaolo Corsini