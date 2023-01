Sanità Bologna, Bordon: "Sarà l’anno della chirurgia. E arruoleremo gli specializzandi"

Bordon "Sarà l’anno della chirurgia E arruoleremo gli specializzandi"

Bologna, 6 gennaio 2023 – Il 2023 sarà per l’Ausl l’anno della chirurgia, con l’obiettivo di ridurre ancora le liste d’attesa, e degli specializzandi. Quali sono le priorità messe in campo per i prossimi mesi? "Dalla prossima settimana al Maggiore e a Porretta aumenteremo l’offerta delle sedute di ortopedia, coinvolgendo più di 600 pazienti e poi analizzeremo anche gli interventi da fare in regime ambulatoriale per andare più velocemente. Nei primi sei mesi dell’anno dobbiamo dare continuità ai nostri sforzi che ci hanno portato prima di Natale a smaltire l’82% dell’arretrato a partire dal 2020, mentre l’obiettivo fissato dalla Regione era l’80%. Ma dobbiamo fare ancora meglio", risponde Paolo Bordon, il direttore generale dell’Azienda Usl. Nella nuova organizzazione rientrano altre branche della chirurgia? "Sì, stiamo lavorando sulla chirurgia dell’occhio a bassa complessità e in particolare per le cataratte che saranno eseguite a Bazzano dai medici dell’équipe di Manlio Nicoletti del Maggiore. Le sedute proseguiranno fino alla sera e contiamo di arrivare a 4mila cataratte. A Vergato, invece, sarà data maggiore intensità alla chirurgia ambulatoriale nelle due sale disponibili. Insomma, valorizziamo le nostre piattaforme chirurgiche". I Pronto soccorso come hanno affrontato le festività? "Diciamo che hanno retto l’afflusso, teniamo presente che nelle strutture degli ospedali spoke, ossia della...