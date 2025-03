Sanità, completato lo scacchiere di Ausl e Regione

Lorenzo Broccoli è il nuovo direttore generale dell’assessore Salute e welfare della Regione. Per Broccoli, di formazione avvocato, si tratta di un ritorno: nato a Crevalcore nel 1963, ha iniziato la sua carriera in Regione nel 1990. Ha ricoperto diverse cariche dirigenziali nelle Risorse umane, principalmente nel settore sanitario e sociale. A partire dal 2017 è diventato direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera universitaria di Modena. Broccoli prende il posto di Luca Baldino, che è diventato dg proprio dell’Aou modenese.

Rinnovati i vertici anche nell’Ausl di Bologna dopo la nomina della direttrice generale, Anna Maria Petrini. Alla direzione sanitaria dell’Azienda prende servizio da oggi Michele Meschi, di Parma, classe 1974, laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Parma, ha ricoperto diversi incarichi, tra gli ultimi: direttore del Dipartimento dell’Integrazione, direttore della Geriatria Territoriale e direttore della Medicina interna a indirizzo Diabetologico dell’Ausl di Modena.

Sempre da oggi entra in servizio anche il direttore amministrativo, Stefano Carlini, originario di Ferrara, classe 1966, dopo la laurea in Economia e commercio, inizia l’attività lavorativa all’Ausl di Ferrara. Dal 2015 ha svolto incarichi di Direttore amministrativo presso Aziende sanitarie territoriali della Regione (Ferrara, Parma e Modena) in particolare caratterizzate dalla presenza nella medesima provincia di Aziende Ospedaliere Universitarie con cui si sono avviati percorsi di integrazione organizzativa. Negli ultimi dieci anni ha svolto l’incarico di direttore amministrativo, coordinando i servizi amministrativi unificati di livello provinciale.

Meschi prende il posto di Andrea Longanesi, mentre Carlini quello di Giovanni Ferro, ai quali vanno i ringraziamenti per il lavorodalla direttrice generale Petrini.