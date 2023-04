Sanità, conti in rosso "Dilazione in 10 anni delle spese Covid"

È partito il conto alla rovescia per evitare il commissariamento della sanità regionale. La dead line è fissata per il 30 aprile, quando dovrà essere presentato il bilancio, mentre il deficit non potrà superare i 450 milioni di euro, cioè il 5 per delle risorse nazionali messe a disposizione che, per l’Emilia Romagna, sono nove miliardi.

"Essendo nei giorni scorsi emerso un ‘buco’ da 400 milioni, la situazione è dunque molto grave – sottolinea Valentina Castaldini, consigliera regionale di Forza Italia –. A oggi non abbiamo alcun documento in mano comunque in Regione si dicono tranquilli del piano di rientro, ma noi vorremmo vedere un piano che contenga un ripensamento della sanità regionale. Un piano che non preveda tagli nei posti letto ma provveda anche ad allentare le liste d’attesa e, nel contempo, eviti il commissariamento situazione – puntualizza – che nessuno vuole perché ci sarebbe il blocco dei livella di assistenza, le assunzioni si fermerebbero, l’Irap andrebbe alle stelle". Al momento, come fa notare la consigliera, la Regione può contare sui 207 milioni di euro arrivati a gennaio dal Governo, sui 170 milioni previsti per il pay-back dei dispositivi medici e sullo stanziamento di un miliardo di euro (per tutte le regioni italiane) per coprire il deficit relativo al periodo 2015-2018. "Ho presentato una risoluzione per sostenere la richiesta di tutte le regioni per la dilazione in dieci anni delle spese sostenute per il Covid: questo eviterebbe senza ombra di dubbio il commissariamento – spiega Castaldini – dovrebbe essere votata oggi. Era stata presa in considerazione anche dal Pd ma poi ha deciso di presentarne una sua dove chiede che il governo che vengano versati i fondi per l’aumento energetico e l’extra Covid. Ma è troppo generica: la dilazione è l’unica strada possibile ma occorre dare un mandato politico forte. Per poter fare questa operazione sul debito, che la Conferenza delle Regioni chiede dall’anno scorso, è però necessario l’ok del governo – precisa la consigliera –. Sono certa che arriverà a breve". Castaldini fa poi notare che "questa boccata di ossigeno è però la riprova che fin qui qualcosa è stato sbagliato e che la riforma della sanità regionale non è più rinviabile".

Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia dichiara che "le lagne di Bonaccini e del Pd sono funzionali a coprire le proprie responsabilità. Hanno sperperato e favorito la sanità privata, questa è la realtà. Erano distratti quando la Lorenzin definanziava il servizio sanitario nazionale? Erano distratti quando l’Emilia Romagna risultava la prima per posti letto tagliati (2904 posti)? Ci hanno consegnato una sanità in macerie – afferma – con personale che fugge nel privato per disperazione ed hanno pure il coraggio di protestare?".

Monica Raschi