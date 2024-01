Sanità difficile per le persone troppo fragili

Se la vicenda si è svolta davvero come la racconta, c’è qualcosa che non va nel sistema. Colpa degli uomini e delle donne che lo governano o del sistema stesso? Forse tutte e due le cose. L’architettura della società digitalizzata, fatta di e-mail, risponditori automatici, password, schemi predefiniti tiene in poco conto l’aspetto umano. Non siamo tutti uguali, ci sono persone anziane e fragili che non hanno le stesse possibilità economiche, di movimento, di comprensione. In Emilia Romagna si gonfiano i muscoli e si espongono medaglie per una sanità di eccellenza mostrando statistiche e record. Benissimo, tutto vero. Ma poi ci sono situazioni dove non tutte le persone riescono ad aprire il fascicolo elettronico, e affrontare il Cup è come telefonare sulla luna. Gli anziani, i soli, i fragili fanno parte di questa categoria. Non è moralmente ammissibile suggerire in modo algido e distaccato ad un signore di 86 anni che per effettuare un esame specialistico deve recarsi a 50 chilometri. Il posto per una persona del genere si deve trovare. E questo metodo deve essere compreso nel sistema e messo nelle regole d’ingaggio di chi risponde al telefono. La politica sanitaria dei massimi sistemi ogni tanto deve scendere sulla terra e farsi carico con umanità di situazioni più dettagliate ma non meno importanti. In Italia ci sono corsie preferenziali per tutti, facciamone qualcuna anche nella sanità.

mail: beppe.boni@ilcarlino.net