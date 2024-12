Sanità e bollette, il Tar blocca l’autoriduzione

La crisi energetica ha inciso moltissimo negli ultimi anni nei bilanci della sanità emilia-romagnola, per effetto della pandemia e della guerra in Ucraina. Per questo la centrale di acquisti della Regione, IntercentER, per conto delle Aziende sanitarie, ha deciso di rinegoziare il costo dell’energia per il riscaldamento con le aziende fornitrici. Che si sono opposte, facendo anche ricorso al Tar. E la giustizia amministrativa ha dato ragione proprio alle multiservizi, annullando gli atti di IntercentER. Niente sconti in bolletta, dunque. Sono in particolare quattro le sentenze, pubblicate ieri dal Tar dell’Emilia-Romagna, con cui le società Rekeep, Gemmo e Engie Service vincono nel braccio di ferro con la Regione.

Le aziende sono aggiudicatarie dei vari lotti dell’appalto con cui IntercentER ha assegnato la manutenzione degli immobili in uso alle aziende sanitarie”, in cui rientra la fornitura di gas per il riscaldamento.