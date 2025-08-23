Sanità e indennizzi Covid ai privati. Dai nuovi calcoli sono 68 milioni

Il calcolo relativo agli indennizzi Covid chiesto dalla Regione alle cliniche private accreditate di Aiop, l’Associazione italiana ospedalità privata, che raccoglie la maggioranza delle strutture emiliano-romagnole (circa 50) porterebbe circa alla stessa cifra già erogata da viale Aldo Moro come acconto alle strutture: circa 68 milioni di euro.

Ricordiamo che la Regione ha formalizzato l’avvio del procedimento di revoca della delibera del novembre 2024 su tali indennizzi chiedendo, nel contempo, un calcolo esatto delle spese sostenute dalla cliniche durante la pandemia, quando fu chiesto loro di restare pienamente operative, con tutto il personale a disposizione, considerata l’emergenza.

La procedura di revoca prevede un termine di trenta giorni per il deposito di osservazioni dalla parti interessate, portando così la dead line al 22 settembre.

"Il dialogo è comunque sempre aperto e gli incontri proseguono per vedere se è possibile trovare una soluzione. C’è una norma nazionale che prevede un concetto di ristoro abbastanza determinato e su quello la disponibilità della Regione c’è – fa notare Cesare Salvi presidente regionale Aiop –. Attendiamo quindi di depositare le nostre osservazioni e ci auguriamo possano essere soddisfacenti per una soluzione ragionevole sul tempo ristori Covid".

Ma c’è un altro tema molto importante sul quale Aiop e Regione Emilia-Romagna potrebbero fare fronte comune, che è quello del tetto sui pazienti provenienti da fuori regione. "C’è una spinta nazionale a limitare la mobilità per cure sanitarie. L’Emilia-Romagna è molto attrattiva sia nel settore pubblico che in quello privato: sono quasi 700 milioni di euro in totale, divisi praticamente a metà – precisa Salvi –. Una norma che danneggia, quindi, entrambi i settori. Il Veneto ha deliberato ai primi di agosto: ha messo un tetto solo sulla bassa complessità ed ha tenuto aperta l’alta complessità e l’alta specialità".

L’augurio, come prosegue Salvi, "è di uniformarci alla regione confinante, almeno per il 2025, in quanto ormai siamo a settembre e la programmazione sanitaria e chirurgica ha bisogno di mesi. La Regione sta esaminando la delibera del Veneto. Anche perché nessuno sa ancora esattamente quali siano i termini dell’indirizzo governativo".

Monica Raschi