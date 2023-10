Sanità equa, umana e partecipata

‘Partecipazione, equità e Umanizzazione’. Il titolo dell’incontro organizzato dall’Ausl in Cappella Farnese, riassume, in tre parole, le sfide odierne e percorrere nuovi orizzonti della cura in sanità. È infatti proprio a partire dall’analisi di questi tre lemmi, capisaldi dell’Azienda sanitaria

locale, che venerdì è stato avviato un dialogo aperto a tutta la cittadinanza che ha coinvolto esperti, associazioni e Ordine professionali. Un’attenzione, nonché una profondità di campo, che l’Ausl ha affrontato attraverso le riflessioni di studiosi e professionisti. Al dibattito hanno preso parte Mariarosaria Savarese dell’Università Cattolica, Giuseppe Costa dell’Università di Torino, e Stefano Caracciolo

dell’Università di Ferrara. Le tre sessioni sono state ‘contaminate’ da incursioni artistiche a cura di Arte e Salute Aps che da anni collabora con il Dipartimento di salute mentale dell’Ausl.