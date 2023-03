Sanità, il deficit finisce nel mirino La Lega chiama gli ispettori E Fd’I si rivolge ai ministri

Fare luce sul bilancio della sanità. È l’obiettivo della Lega che chiama gli ispettori in Emilia-Romagna. "Dopo il blitz effettuato lo scorso gennaio nella Regione Molise, ci auguriamo che gli ispettori del ministero della Salute vengano anche in Emilia-Romagna a effettuare verifiche sul funzionamento del nostro sistema sanitario regionale, gravato da buchi di bilancio di diverse centinaia di milioni di euro (880 milioni nel 2022 e 400 milioni previsti nel 2023), e da scelte politiche che negli ultimi anni hanno chiuso i punti nascita, indebolito la sanità periferica, ma creato nuovi ruoli dirigenziali per dipartimenti, talvolta, fini a se stessi", attacca Daniele Marchetti, consigliere regionale della Lega e vicepresidente della commissione Sanità. E ricorda come il gruppo regionale Lega "sia stato il primo a denunciare la ‘discutibile gestione’ dell’affaire dell’ex direttore generale Petropulacos, oltre a chiedere il commissariamento dell’assessorato alla Sanità". Per Marchetti, "sarebbe utile che i funzionari del ministero arrivassero per fare controlli e verifiche serie sui conti e sugli sprechi dell’assessorato, per nascondere i quali il Pd sta per organizzare manifestazioni e incontri pubblici ad hoc sulla sanità pubblica con l’unico intento di spostare il bersaglio dalle proprie responsabilità a quelle del governo centrale". Il leghista prosegue: "Ritengo che...