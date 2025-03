Sanità, il rilancio di de Pascale: "Medici e infermieri in fuga. Voglio aumentare gli stipendi"

Aumentare le retribuzioni dei sanitari, per evitarne la fuga. A margine dell’inaugurazione del nuovo day hospital di oncoematologia pediatrica di Rimini, il presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale ha commentato il nuovo piano allo studio della Regione con l’obiettivo di giungere a un riconoscimento concreto nei confronti del valore della professionalità di medici e infermieri. "La regione, con una manovra importante, ha destinato risorse aggiuntive alla sanità per circa 300milioni che consentono di non operare tagli – ha dichiarato –. Il finanziamento nazionale non è stato mai così basso come in questo momento". A fronte poi di quella che De Pascale ha definito "una fuga di 5mila infermieri che tutti gli anni scappano dall’Italia verso altri sistemi sanitari", la Regione intende intervenire con una politica che punta ad aumentare le retribuzioni. "Non è solo una questione di risorse – ha proseguito – è anche una questione di qualità del lavoro, di percorso professionale, ma gli stipendi sono troppo bassi. Il Veneto ha fatto un provvedimento, non sapevamo se sarebbe stato giudicato costituzionale, ma il governo non lo ha impugnato e quindi anche noi, in accordo con le organizzazioni sindacali, stiamo ragionando di poter fare qualcosa di simile".

A lanciare l’allarme sulla carenza di personale sanitario, in particolare dei medici di famiglia, è intervenuta la fondazione Gimbe i cui dati mostrano la mancanza nel 2024 a livello nazionale di 5.500 professionisti di medicina generale. Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, le stime della fondazione indicano un calo di 536 medici di famiglia, mentre fra quelli che prestano servizio il 57,6% supera i 1.500 assistiti. Tra il 2019 e il 2023, i medici di medicina generale si sono ridotti del 9,3%.

Sull’idea di de Pascale i sindacati sono prudenti. "Sull’aumento non possiamo non essere d’accordo – sostiene Carmela Lavinia, segretaria regionale Cisl – . Bisogna però capire in che misura e con quali modalità. Ogni proposta dovrà essere confrontata con le normative e con la discussione in atto per il rinnovo dei contratti nazionali".