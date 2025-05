Sanità, il rincaro dei ticket: "Disponibili a pagare di più per garantire il sistema": "Ma gli aumenti sono troppi"

di Giorgia De CupertinisLa data X è ormai arrivata. Da venerdì scorso i cittadini assistiti in Emilia-Romagna dovranno versare un ticket di 2,20 euro per ogni confezione di medicinale, fino a un tetto massimo di quattro euro per ricetta: la maggiorazione riguarda solamente i farmaci di classe A, ovvero quelli mutuabili e quindi a carico del sistema sanitario regionale. Un cambio di passo che sotto le Due Torri inizia già a far discutere, tra chi vede nell’aumento "un contributo necessario per continuare a garantire la qualità del sistema sanitario" e chi al contrario, in uno scenario già ’minato’ dai rincari in più settori, non vede di buon occhio questa riforma.

"Purtroppo, credo che la sanità si trovi in un momento complicato e una misura di questo tipo era prevedibile – commenta Marcella Cuneo –. Si tratta di un discorso complesso, che meriterebbe una riflessione a monte. Da una parte, credo che la maggiorazione in sé non impatterà eccessivamente sulle tasche di coloro che dovranno pagare qualcosa in più. Dall’altra però, se allarghiamo lo sguardo, è evidente come il carovita in generale stia comportando continui aumenti, che si sommano l’uno con l’altro, mentre gli stipendi restano uguali". Non tutti i cittadini però sono interessati da questo cambiamento: circa un milione e 650mila persone, ovvero un terzo della popolazione regionale, continuerà a beneficiare dell’esenzione.

"Un aspetto fondamentale – fa sapere Antonella Campana – che tutelerà un’importante fascia della popolazione, come ad esempio le persone con malattie croniche e non solo. Penso che sia una riforma equilibrata: è vero, molti cittadini dovranno sborsare una somma maggiore, ma speriamo che questa misura possa dare un contribuito per contrastare alcune criticità che la sanità oggi deve affrontare".

"Se l’obiettivo è quello di garantire la sostenibilità e la qualità del sistema sanitario regionale – fa eco Massimo Capponi – la scelta è assolutamente comprensibile. Alla fine, si tratta di una somma che può essere paragonata a quella che si spende ogni giorno per un caffè. Con la differenza però che al bar ci si va spesso, mentre in farmacia, si spera, molto meno".

Così anche Alfonso Montefusco: "Pagare di più non fa mai piacere, ma le motivazioni alla base in questo caso sono piuttosto comprensibili e servono per rispondere a reali esigenze – commenta il cittadino –. A mio avviso, lo considero come un piccolo ‘sacrificio’ da compiere oggi per un maggiore beneficio domani".

Non è finita qui. Allargando lo sguardo, c’è però anche chi esamina il contesto considerando più aspetti: "Capisco che sia un momento difficile e che ci siano grosse spese a livello sanitario. Ma forse sarebbe stato meglio aspettare ancora un po’ e rimandare gli aumenti in un periodo di maggior ripresa economica per i cittadini. Si parla di somme contenute, sì, ma bisogna tenere in considerazione la situazione generale: gli aumenti ricadono sulle tasche dei cittadini in molti settori e si sommano così l’uno con l’altro – spiega Marco Benati –. Basta pensare ai rincari dell’autobus o dei parcheggi nella nostra città, che comunque influiscono sulla spesa generale che i cittadini si ritrovano a sostenere".

"Se pensiamo soltanto a Bologna – aggiunge Marinella Tenebruso – vediamo aumenti pressoché ovunque. Così i rincari non possono che accumularsi e, per quanto possano essere contenuti, fanno sentire comunque il loro peso. Adesso con il ticket sanitario, in tanti si ritroveranno a sborsare quantità di denaro maggiore persino in farmacia".

Secondo Roberto Baldi "in generale, nell’ultimo periodo, i rincari continuino ad aumentare. In questo caso, l’auspicio è che possano apportare un miglioramento effettivo e garantire così la qualità del sistema sanitario e la salute di tutti".

Un pensiero condiviso anche da Paolo Magnani: "Sono cifre contenute, che si pagano volentieri se contribuiscono a migliorare il servizio. La sanità è un bene che va tutelato e penso che in questo caso si tratti di una manovra evidentemente necessaria".