Sanità, il valzer dei direttori. La Regione vuole chiudere. Decisione in pochi giorni

La Regione ha tutta l’intenzione di chiudere la complessa partita dei direttori generali delle Ausl e degli ospedali, compresa la casella del direttore generale dell’assessorato entro pochi giorni e comunque restando all’interno della scadenza della proroga di molti vertici delle Ausl fissata a fine mese.

Per la sanità cittadina è ancora aperta la posizione di Paolo Bordon, numero uno dell’Azienda Usl, che non ha mai nascosto di volere restare alla guida dell’Ausl bolognese e smentisce categoricamente di avere firmato l’accordo per andare a guidare la sanità ligure, come riportato dal Secolo XIX. Il manager, che ha già rinunciato alla direzione delle Usl piemontesi, non sembra intenzionato, al momento, a stilare un accordo con il presidente della Liguria, Marco Bucci, che pur sembra pressare per una sua risposta positiva.

Anche Anselmo Campagna, direttore generale del Rizzoli, non ha ancora ricevuto comunicazioni in merito alla scadenza del 31 gennaio, ma anche per lui l’attesa non dovrebbe essere lunga.

Sembra essere confermato l’ulteriore incarico che la Regione vuole affidare a Chiara Gibertoni, attuale direttrice generale del Policlinico Sant’Orsola, e che consisterebbe in una nuova figura per il panorama bolognese, che riguarda il coordinamento della sanità cittadina, quindi un maggiore collegamento e collaborazione con le strutture dell’Ausl e dell’Istituto Rizzoli. Ancora incerta, ma anche questa sembra per poco, la casella della direzione generale dell’assessorato che potrebbe incidere sulla sanità all’ombra delle Due Torri ma, probabilmente, solo nel caso che Bordon non venga riconfermato.

La figura che continua a essere in pole position è quella di Anna Maria Petrini, direttrice generale dell’Azienda Usl di Modena, considerata un manager di alto livello che potrebbe essere collocata in entrambi i ruoli, sia in Regione alla direzione dell’assessorato alla Salute, ma anche alla guida dell’Azienda Usl di Bologna dove è già stata in passato. Certo bisogna fare i conti con Modena che non vedrebbe di buon occhio una sua partenza, ma una chiamata dai vertici regionali, con ogni probabilità, non verrebbe ignorata.

Certo, l’intenzione della Regione è anche quella di far crescere giovani manager che hanno già manifestato le loro qualità, per un rinnovo che possa andare nella scia della continuità delle politiche sanitarie attuate in Emilia-Romagna, quindi non esce dai giochi Mattia Altini (direttore medico presidio ospedaliero di Forlì), ma nemmeno Andrea Rossi (Ausl Imola). Anche per questo, nonostante l’altissimo profilo professionale, sarebbe stato escluso Domenico Mantoan, 67 anni, già direttore generale di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali che è tornato in Veneto diventando amministratore delegato dell’Ospedale Pederzoli Spa di Peschiera del Garda.

La volontà di chiudere lo scacchiere sanitario regionale da parte di viale Aldo Moro escluderebbe la valutazione di figure facenti parte dell’albo nazionale dei direttori generali in quanto i tempi sarebbero troppo lunghi, tra riapertura del livello nazionale e, conseguentemente, di quello regionale, seguite entrambe da valutazioni da parte di apposite commissioni, iter che porterebbe via mesi: tempi troppo lunghi per quello che è il programma della nuova presidenza.