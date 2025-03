Sanità in Emilia-Romagna . Cade un tabù, da maggio arrivano i ticket sui farmaci

Ticket sui farmaci e stretta sulle visite specialistiche per i minori. Le novità, annunciate ieri dalla Regione Emilia-Romagna, entreranno in vigore del 2 maggio. La prima, quella più d’impatto: 2,20 euro a confezione di medicinale, fino a un massimo di quattro euro per ricetta. Dal pagamento saranno esentati 1,65 milioni di cittadini, circa uno su tre, tra cui i pazienti oncologici, con patologie croniche o rare, invalidi, disoccupati e persone in situazioni di disagio economico. Sono esenti in 373mila per patologia cronica, in 766mila per condizione di disagio economico e in 200mila tra malati oncologici, trapiantati e affetti da malattie rare. Ulteriore novità è quella relativa alle prime visite specialistiche per le famiglie con almeno due figli a carico: resteranno gratuite solo per i figli fino ai 14 anni compiuti.

La riforma – è la linea della Regione – è necessaria per fronteggiare l’aumento costante della spesa farmaceutica, prevista in crescita anche per il 2025, imputabile da un lato all’introduzione di farmaci particolarmente innovativi e costosi, e dall’altro all’invecchiamento della popolazione. "Una decisione definita anche a seguito di un positivo confronto con le Organizzazioni sindacali – sottolineano il governatore Michele de Pascale e l’assessore alle Politiche per la salute Massimo Fabi – per continuare a garantire la qualità e la sostenibilità economica del servizio sanitario regionale". Ma è chiaro che l’operazione è destinata a sollevare malumori. "Qualunque amministratore che rialza tariffe e imposte di certo non lo fa per ingraziarsi l’affetto dei cittadini. Diciamo che non è un’operazione simpatia", conferma de Pascale, ieri ospite al Salotto di Patrizia Finucci Gallo all’hotel ’Il Guercino’ a Bologna. Per il presidente – a fronte anche dei minori trasferimenti di risorse del governo – per la sanità "tagliare 300 milioni di euro di servizi in Regione sarebbe stato incoerente. Il ticket sui farmaci? Eravamo gli unici a non applicarlo con anche una percentuale di spreco molto elevata. In più, a fronte di un reddito famigliare di 100mila euro non ho mai capito perché si dovesse pagare il ticket sulle visite e non sui medicinali...".

Il capitolo ticket è solo uno dei pilastri della manovra sulla sanità, che nella sua rivoluzione toccherà anche l’assetto dei servizi. "In alcuni casi i Cau saranno integrati con le Aft (Aggregazioni funzionali territoriali) e Case di Comunità, lavoreremo per non avere duplicazioni. Non possiamo permetterci ridondanze". Inoltre "riconvertire i punti di primo intervento in Cau è una cosa sacrosanta" ma senza "mettere in crisi i pronto soccorso".

Intanto, mentre la riforma sanitaria entra nel concreto, arriva la bocciatura su tutta la linea dei capigruppo d’opposizione sul Documento di economia e finanza in discussione. Elena Ugolini (Rete Civica), Pietro Vignali (Forza Italia), Marta Evangelisti (FdI) e Tommaso Fiazza (Lega) parlano di un Defr "privo di visione strategica", che "si limita a sistemare i conti del passato senza prospettive di crescita e sviluppo" e privo di ogni "riforma strutturale nei settori chiave della Regione".