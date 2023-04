Sanità, la ricetta "Fondazioni private, ora serve un’alleanza per le donazioni"

di Benedetta Dalla Rovere

Le tante fondazioni private presenti a Bologna dovrebbero "sedersi attorno a un tavolo" e pianificare interventi comuni grazie a una "regia seria da parte delle istituzioni". Altrimenti il rischio è che i generosi contributi delle Charity, anche in settori cruciali come l’educazione e la sanità, si traducano in "donazioni a pioggia che non servono a niente". È questo il monito che Valentina Marchesini, presidente della Fondazione Marchesini ACT, ha lanciato nel corso del dibattito dal titolo ‘Welfare e Charity: quali confini? Rapporto tra pubblico e privato’ moderato dal vice direttore del Carlino, Valerio Baroncini. Con loro, sul palco del Centro San Domenico, si sono confrontati Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl di Bologna e il professor Livio Tronconi, vice presidente del gruppo Villa Maria.

"Il mondo di chi sceglie di erogare è parcellizzato – osserva Marchesini – ed è parcellizzatissimo il mondo del terzo settore" che chiede aiuto. Per compensare il minor apporto delle fondazioni bancarie, però, "serve un’alleanza forte tra i privati – fa notare Marchesini – e serve una regia altrettanto forte da parte delle istituzioni". Solo il settore pubblico, infatti, può indurre le tante realtà private a "lasciare da parte un po’ di vanità" e lavorare "nell’ottica di un restituzione vera" al territorio, ricorda Marchesini che in questa visione "si sente un pochino sola". Di "collaborazione fondamentale da parte delle aziende", soprattutto per superare i momenti critici della pandemia, parla Bordon. "I contributi da parte degli imprenditori sono molto importanti – sottolinea il direttore generale – . Al dilà delle donazioni economiche, che fanno sempre piacere, quello che sposta è la partnership tra pubblico e privato per sposare assieme dei progetti anche in collaborazione con il terzo settore. È un valore aggiunto anche per i clinici e va molto al di là di un semplice bonifico".

Cruciali, ad esempio, sono le donazioni nel settore della tecnologia, spesso nate dall’iniziativa dei dirigenti dei singoli reparti, che tuttavia potrebbero essere "coordinate meglio con l’Ausl". All’ospedale Maggiore, Trauma Center di Bologna e dell’area metropolitana, ad esempio, finora c’era una sola Risonanza magnetica, che serviva sia per l’emergenza e urgenza sia per gli esami programmati. "Abbiamo scelto con la Regione che il Maggiore debba avere due Risonanze", dice Bordon, e presto il nuovo macchinario verrà installato. Sul piano delle tecnologie, l’Ausl per stare al passo dovrebbe investire "dai 15 ai 20 milioni all’anno a fronte di un trasferimento di 2 o 3 milioni" ricorda Bordon, mentre il vicepresidente di Villa Maria, Tronconi, invita a "ottimizzare gli investimenti, anche tecnologici, per garantire al meglio i cittadini". Ai 120 miliardi spesi ogni anno per la sanità pubblica, ricorda Tronconi, "se ne aggiungano altri 40 di ‘out of pocket’ che i cittadini scelgono di spendere nelle strutture private". L’invito è quindi quello di "ricordare che pubblico e privato giocano nella stessa squadra", dice Tronconi, e che è necessario "spogliarsi dai pregiudizi" e creare "un tavolo comune di programmazione".