Sanità, l’altolà di Rizzo Nervo "Non vogliamo tagli lineari"

di Monica Raschi

Preoccupazione per i conti in rosso dalla sanità regionale (il disavanzo è intorno ai 400 milioni di euro, come ha confermato l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini), ma anche indignazione da parte di Luca Rizzo Nervo, assessore al Welfare per il comune di Bologna.

"Come Regione e assieme a noi altre, abbiamo e stiamo offrendo, grandi quantità di servizi ai cittadini, ma abbiamo avuto rimborsi Covid minori di altri – dichiara –. Il governo deve fare la propria parte: l’Emilia Romagna è prima per risposta ai bisogni sanitari dei cittadini e siamo a rischio commissariamento. Non può essere: c’è qualcosa che non va".

Su quali servizi potrebbero essere più a rischio, l’assessore spiega che "la Regione chiede una responsabilità complessiva per evitare che arrivi qualcuno a fare tagli lineari nei servizi. Le scelte organizzative, infatti, devono essere pensate e fatte da noi che conosciamo il territorio, non da qualcuno che arriva da fuori. La cosa fondamentale è che quando verranno fatte, siano l’esito di un confronto con tutti i soggetti istituzionali, all’interno della Conferenza socio-sanitaria territoriale che è il luogo di programmazione dove individuare gli spazi di efficientamento".

Se la medicina territoriale, tanto auspicata, sia quella che potrebbe soffrirne di più, Rizzo Nervo lo esclude, anche se sottolinea che "ci deve essere un cambiamento organizzativo come la gestione delle risposta sul territorio delle urgenze". Ma la questione sulla quale insiste è che "deve essere fatta una grande battaglia nazionale per la sanità e la salute pubblica dei cittadini che veda un finanziamento adeguato ai suoi bisogni".

E rende note alcune cifre che riguardano gli investimenti in altri Paesi europei: "Lasciamo perdere il periodo pandemico dove la spesa è aumentata e fermiamoci al 2019: in Francia la percentuale di Pil destinata alla sanità pubblica è stata dell’11,2 per cento, in Germania uguale, mentre da noi era ferma al 6,6 con previsioni, nel prossimo triennio, di stabilizzarsi intorno al 6,2 per cento".

Alla domanda se l’arrivo di pazienti da altre regioni incida sulla spesa sanitaria, l’assessore risponde "molto, considerate le straordinarie differenze in termini sanitari che esistono nel nostro Paese. Bologna, ma anche Milano, si fanno carico di fornire un grande numero di servizi considerate le eccellenze presenti, assolvendo così una funzione di sanità a livello nazionale e questo deve essere riconosciuto. Questo non significa egoismo sanitario, assolutamente no: ma riconoscere un ruolo che è evidente".