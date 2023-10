Sanità, liste d’attesa da migliorare

Il nodo delle liste d’attesa per visite ed esami specialistici è uno dei temi che più interessa i cittadini. Al di là dei numeri positivi, ci sono tanti casi particolari che hanno necessità di urgenza, ma spesso non si riesce ad esaurire la pratica in tempi accettabili. La Regione espone piani di riorganizzazione ma su alcuni esami e visite, la situazione è bloccata, per cui, se le strutture sanitarie pubbliche non ce la fanno, bisogna ricorrere alle strutture private convenzionate. Questo non significa privatizzare la sanità pubblica. Quel che conta è il risultato finale, cioè soddisfare il cittadino sulla salute. Cittadinanzattiva a luglio ha effettuato un rilevamento a campione su: Lazio, Emilia-Romagna, Liguria e Puglia. La situazione locale risulta buona rispetto agli altri enti presi in esame, anche se i dati disponibili, spiega l’associazione, sono soltanto aggregati e non distinti per codice di priorità, il che non permette un’ analisi equilibrata. Molte le situazioni positive, ma con picchi negativi. I tempi della visita pneumologica nell’AUSL di Reggio Emilia, per esempio, vengono rispettati solo nel 39% dei casi, per la visita cardiologica nell’AUSL di Bologna si arriva al 57% dei casi. In quest’ultima AUSL, va segnalato un picco negativo per quanto concerne la visita endocrinologica, garantita solo nel 13% dei casi. Se miglioriamo il cittadino ringrazia.

