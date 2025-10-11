Sanità, liste d’attesa nodo infinito

Sono stata operata per un’infezione alla protesi, me l’hanno tolta e messo uno spaziatore. Ora mi devono rioperare per l’impianto definitivo. In luglio, dopo due colloqui con il Rizzoli, il primario mi aveva assicurato che entro novembre mi avrebbe operato, ora mi risponde che non dipende da lui. Leggo che la Regione taglia i costi a scapito dei pazienti. Assessore Fabi, chi sta male vuole solo stare meglio. Elena Sartori

Risponde Beppe Boni

A volte sulla sanità bisogna dare ascolto ai cittadini, che misurano sulla loro pelle pregi e disagi, e non affidarsi solo agli aspetti amministrativi che si incrociano con le strategie della politica. E non risolvono i problemi. L’aggiunta di una settimana di stop agli interventi operatori del Rizzoli è un segnale male accolto da medici e pazienti. Forse la scelta non peggiora più di tanto le cose ma dire, come è accaduto, che a dicembre i malati preferiscono rimanere in famiglia forse è una frase inopportuna. Preferiscono farsi curare in fretta. I cittadini si aspettano una diminuzione delle liste d’attesa delle visite specialistiche e degli interventi, tunnel da cui non si riesce ad uscire. La Regione scarica (ma guarda...) parte della colpa sul governo dicendo che servono altri fondi. Se parli con primari e medici la vedono in tutt’altro modo e spiegano che il disservizio si potrebbe risolvere in parte con una migliore organizzazione. Servono soldi? Possibile che dal bilancio regionale non si riesca a sacrificare qualche capitolo di spesa non prioritario? L’assessore Massimo Fabi in teoria ha promosso misure e investimenti per combattere le liste d’attesa in Emilia-Romagna, puntando sull’aumento della produzione di prestazioni e sull’appropriatezza delle cure. Sarà vero, ma per ora all’orizzonte si vedono pochi risultati. I cittadini attendono fiduciosi.

