Sanità, lunedì nero. Medici ancora in sciopero

Altro sciopero della sanità, domani. Si fermano infatti tutti i servizi della sanità ospedaliera e territoriale relativi alla diagnosi e alle cure non urgenti e per la sicurezza e le forniture alimentari. La protesta che riguarda tutto il territorio nazionale, coinvolge i dirigenti medici, veterinari e sanitari della sanità pubblica che aderiscono alle sigle sindacali Aaroi-Emac, Fassid (Aipac-Aupi-Simet-Sinafo-Snr), Fvm Federazione veterinari e medici e Cisl medici. Un lunedì nero non solo per gli utenti, ma anche per la filiera agroalimentare. "Purtroppo indispensabile – come sottolineano i rappresentanti dei lavoratori – per dare un messaggio chiaro alla politica di Governo: il Servizio sanitario nazionale ha bisogno di aiuto. La legge di Bilancio non lo aiuta affatto".