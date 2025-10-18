Sanità malata: liste d’attesa, un incubo

Da mesi, mia madre e io stiamo aspettando di poter prenotare una visita oculistica presso la sanità pubblica ma le liste sono chiuse. Questo è illegittimo poiché, a norma di legge, le liste dovrebbero essere sempre aperte, anche con appuntamento molto lontano nel tempo, ma aperte. Mia mamma ha dovuto rifare l’impegnativa del medico che era scaduta (e dura 6 mesi!). Questo a Bologna, in Emilia-Romagna. Giudicate voi.

Matteo Bettini

Risponde Beppe Boni

Non dovrebbe e non potrebbe accadere, eppure spesso arrivano segnalazioni di liste d’attesa bloccate. Nonostante le promesse della Regione Emilia-Romagna, la situazione non migliora: i tempi per alcune visite specialistiche sono infiniti, altre chiuse. E anziché trovare una via d’uscita con le cliniche private accreditate che già effettuano visite per il pubblico, la Sanità regionale ha deciso il muro contro muro chiedendo indietro un pacchetto di milioni di euro deciso con delibera della stessa Regione per l’emergenza Covid. I disagi ovviamente ricadono sulle spalle dei cittadini. C’è però un punto fermo: le liste d’attesa bloccate sono illegittime e il cittadino ha il diritto di segnalare l’accaduto per ottenere la prestazione richiesta. Purtroppo molti per accelerare i tempi la prendono persa e si rivolgono a pagamento alle strutture private. In teoria si può inviare una comunicazione ufficiale (Pec o raccomandata) indirizzata alla Direzione generale dell’Azienda sanitaria e all’Assessorato alla Sanità della propria Regione e richiedere lo sblocco delle liste e l’applicazione di eventuali sanzioni. Pochi decidono di affidarsi ad una simile procedura che sai quando comincia e non quando finisce. Si fa in tempo a morire. La Regione ha il dovere di rispondere a breve ad una situazione ormai inaccettabile.

