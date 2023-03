Sanità, mancano troppi medici di famiglia

Medici di base e liste d’attesa sono due punti su cui la società civile attende risposte che sembrano non arrivare mai. La Regione, pur affermando di cercare soluzioni, sostiene di avere le casse poco fornite nei capitoli di bilancio. Eppure su questi temi una soluzione va trovata in tempi brevi. Servono meno proclami e più concretezza. Lo pensano i cittadini ma solo tre giorni fa lo ha gridato (si fa per dire) a gran voce anche il segretario regionale dei medici italiani (Smi). Queste le sue parole: "La carenza dei medici di famiglia soprattutto a Bologna è oggettiva, evidenziata dal fatto che verranno pubblicate da parte della Regione meno della metà delle zone scoperte, lasciando così privi di medico 33.550 cittadini". Se questo allarme risponde a verità si verificheranno due fattori negativi: i medici di famiglia vedranno aumentare il loro carico di lavoro e buona parte dell’impegno andrà a gravare sui Pronto soccorso degli ospedali che già oggi sono intasati. Quando entri devi mettere in conto diverse ore di attesa. Lo Smi sintetizza così la situazione: siamo alla frutta. Da qualche mese sono stati ingaggiati come tappabuchi alcuni specializzandi ma il problema resta. I sindacati di Cgil, Cisl e Uil in questi giorni hanno rinnovato l’allarme per il taglio di posti letto al Sant’Orsola con rischio di replay anche al Maggiore. Se l’Assessorato alla sanità della Regione per caso c’è batta un colpo.

