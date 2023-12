Sanità, non bisogna rassegnarsi al declino

Soprattutto in una Regione che si vanta – e in molti casi lo è sul serio – di essere all’avanguardia del Sistema sanitario nazionale, di cui proprio in questi giorni ricorre il 45° anniversario. Mentre l’attenzione si riversa tutta sull’utilità o meno dei Cau, il ragionamento dovrebbe essere fatto su un altro versante: alcune professioni mediche e infermieristiche (e quelle del comparto dell’emergenza-urgenza sono tra queste) hanno perso appeal e fascino tra nuovi laureati o personale sanitario in cerca di lavoro o di una nuova collocazione. Per ragioni economiche, per motivi legati alla qualità del lavoro, per la difficoltà di gestire afflussi di pazienti sempre più numerosi, soprattutto dopo la pandemia da Covid-19. Dunque, bene cercare di smistare altrove i casi meno complessi, ma una volta riuscito a farlo, resta sul tappeto il problema dei problemi, ovvero come ridare lustro e prestigio a un settore appannato eppur fondamentale, per migliorarne la capacità di risposta complessiva. I Cau o chi per loro, da soli, non basteranno. Bisogna ragionare su livelli diversi, dagli incentivi economici a quelli professionali, per ampliare il bacino del personale a disposizione e migliorare ancora la loro capacità di reazione. Perché la competenza e la passione di chi lavora nei nostri pronto soccorso sono un patrimonio a cui nessun Servizio Sanitario degno di questo nome può rinunciare.