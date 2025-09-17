Sanità, opposizioni all’attacco: "Dai ticket agli esami ’limitati’ la situazione è fuori controllo"

Il buco nel bilancio sanitario, i ticket non riscossi, le liste d’attesa, la carenza di personale soprattutto infermieristico, i premi ai direttori generali anche in tempi di crisi e, non ultimo, il limite alla prescrizione di visite e accertamenti diagnostici imposti ai medici di famiglia: Marta Evangelisti (FdI), Elena Ugolini (Rete Civica), Pietro Vignali (FI), Tommaso Fiazza (Lega), congiuntamente, hanno tirato le fila di quello che non funziona nella sanità emiliano-romagnola.

Il limite alle prescrizioni attuato dalla fine di luglio sta destando molta preoccupazione: sono esattamente 2.163 quelle che i medici di base potranno prescrivere "solo se indicati da uno specialista che dovrà far parte del sistema sanitario pubblico, quindi nemmeno da un professionista che lavora nel privato accreditato – fa notare Ugolini –. E tutto questo oltre a creare un enorme disagio per tutta quella grande parte di popolazione fragile, come gli anziani, determinerà anche un allungamento ulteriore delle liste di attesa. Con il serio pericolo che qualcuno rinunci alle cure".

Tra le prestazioni che non possono più prescrivere ce ne sono tante di uso assolutamente comune o destinate ai pazienti cronici come ecografie addominali o tiroidee, holter cardiaco per le aritmie, doppler per la circolazione, spirometria per asma e Bpco, test da sforzo, ecocardiogramma e Moc per valutare l’osteoporosi, ma anche visite senologiche, analisi su farmaci antinfiammatori e antitumorali, oltre a decine di investigazioni genetiche per individuare gravissime malattie, quali il Parkinson.

"La spesa sanitaria ormai è fuori controllo e non c’è una visione complessiva – sottolinea Evangelisti –. Siamo preoccupati per le liste d’attesa che non si abbattono e per cittadini e professionisti che si sentono abbandonati, mentre le Ausl deliberano compensi ai dirigenti fino a 90mila euro. A fronte di ticket non riscossi e di investimenti discutibili sui nuovi Centri di assistenza urgenza, ci chiediamo dove voglia andare la Regione".

Fiazza che ha puntato il dito contro i ticket non riscossi: "Parliamo di 67 milioni tra il 2019 e il 2024. Prima di mettere le mani nelle tasche dei cittadini, si recuperino queste risorse. Non è accettabile che si continui a colpire il ceto medio mentre la Regione rinuncia a riscuotere soldi già dovuti"".

Denuncia la situazione di bilancio Vignali: "L’8 agosto la giunta ha approvato il consolidato da cui emerge un disavanzo di un miliardo di euro, ridotto a 645 milioni solo grazie all’uso dei fondi della gestione sanitaria accentrata. Un artificio contabile che impedisce ai direttori delle Ausl di programmare. Restano 55 milioni di ticket non riscossi, un sistema di preliste opaco e liste d’attesa fuori controllo. Le uniche notizie positive arrivano dal Governo, che ha stanziato 6 miliardi per la sanità, di cui 400 milioni destinati all’Emilia-Romagna. Speriamo che vengano usati meglio".