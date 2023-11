Sanità, l’allarme dei privati: “Calo delle tariffe? Dovremo diminuire la produzione”

Bologna, 27 novembre 2023 - Grido d'allarme di Aiop ( Associazione italiana dell'ospedalità prIvata) e Anisap (Associazione nazionale istituzioni sanitarie ambulatoriali private) per il pericolo di riduzione delle tariffe.

"Il tariffario prevede per le visite specialistiche l'erogazione di un importo che va dai 23 ai 18 euro lordi e un calo delle attuali tariffe per risonanze, tac e diagnostica per immagini fino al 30%, portando queste prestazioni al di sotto dei valori di costo e a una insostenibilità per il sistema sanitario. È un provvedimento nazionale che, dopo 27 anni, interviene con una riduzione al ribasso sulle tariffe. Siamo preoccupati, ma abbiamo un tavolo aperto con la Regione, perché noi siamo privato accreditato e facciamo parte del Servizio sanitario regionale" , attacca Luciano Natali presidente regionale Aiop.

Le speranze, i fatti, vengono riposte nel confronto con la Regione. "Se non si arriva a una soluzione - sottolinea Massimo Carpigiani, presidente regionale Anisap - dovremo calare la produzione e sarà un danno per i cittadini".