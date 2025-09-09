"Sanità pubblica a rischio: va difesa"

"La salute degli italiani oggi è fra le migliori del mondo." E c’è un motivo preciso, secondo Rosy Bindi: si chiama ’Servizio sanitario nazionale’. Ma oggi questo bene di tutti è a rischio. Per non perderlo occorre reagire e invertire la rotta innescata dalla cronica mancanza di risorse, da una progressiva privatizzazione e dall’autonomia differenziata delle regioni. Ne parlerà la stessa Bindi con Romano Prodi, domani, alle 17.30, in Salaborsa, dove sarà presentato il suo libro ’Una sanità uguale per tutti’ (moderatore Andrea Malaguti). I saluti iniziali saranno del sindaco Matteo Lepore e di Vasco Errani.

Rosy Bindy, politica di lungo corso è stata, tra gli altri incarichi, ministra della Sanità (1996- 2000) e delle Politiche per la famiglia (2006-2008) è stata, tra di tanti incarichi, anche vicepresidente della Camera dei deputati dal 2008 al 2013.

"Il nostro sistema resta un presidio di civiltà fondamentale, che possiamo ancora permetterci e sul quale vale la pena investire, correggendo le disfunzioni che conosciamo e fermando i tentativi in atto di puntare su un modello assicurativo più iniquo e costoso", sottolinea.

A venticinque anni dalla riforma che porta il suo nome, Bindi nel suo libro, sgombra il campo dalle ricostruzioni di parte e dalle polemiche inutili e avanza proposte, chiare e coraggiose, volte a promuovere la rinascita di un servizio basato su equità, solidarietà e trasparenza. Con un’analisi lucida e senza sconti per nessuno smaschera le contraddizioni di una trasformazione piegata alla logica del profitto. E ricorda che tutti possono e devono battersi per difendere il diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione.