Sanità pubblica, presidio di medici e infermieri

Medici, infermieri, veterinari, operatori socio assistenziali, primari, amministrativi e pazienti. Erano tutti rappresentanti, ieri in piazza del Nettuno, per manifestare a difesa della sanità pubblica. Presenti alcune centinaia di persone, al sit-in organizzato dall’Intersindacale medici e dirigenti sanitari, che verso la fine ha persino ‘inglobato’ il coro gay di Amsterdam, in città per il festival Lgbt+ ‘Various Voices’. Terminato il presidio, sindacati e associazioni sono saliti in Cappella Farnese a Palazzo d’Accursio per spiegare le ragioni della protesta durante un incontro moderato da Donatella Barbetta, giornalista de il Resto del Carlino.