Sanità pubblica tra crisi e futuro. Via al congresso nazionale Siti, 1.500 tra studiosi e partecipanti

Oltre 1500 iscritti tra professionisti che lavorano nei Dipartimenti di prevenzione, nelle direzioni sanitarie, nei presidi ospedalieri, nei distretti socio-sanitari, all’interno del ministero della Salute, nei suoi organi periferici e negli assessorati regionali e 240 relatori partecipano al 58mo congresso nazionale della Siti, Società italiana d’igiene, medicina preventiva e sanità pubblica dal titolo ’La Sanità pubblica a garanzia dell’equità sociale’ che si è aperto ieri a Bologna e andrà avanti fino a sabato.

Ad aprire i lavori Enrico Di Rosa, presidente nazionale Siti, Marco Vinceti ed lsa Ravaglia, rispettivamente presidenti Siti per le sezioni Emilia Romagna e Marche. Sono seguiti i saluti istituzionali di: Anna Maria Petrini (direttrice generale Ausl Bologna), Chiara Gibertoni (direttrice generale Sant’Orsola), Flavia Carle (direttrice generale Agenzia sanitaria regionale Marche), Carlo Adolfo Porro (rettore UniMoRe), Andrea Rossi (direttore generale Rizzoli), Giuseppe Diegoli (responsabile Settore Prevenzione collettiva e Sanità pubblica Emilia Romagna), Roberta Toschi (delegata sindaco Bologna), Sergio Iavicoli (direttore generale Prevenzione ministero della Salute) ed Alessandro Marini (direttore generale Azienda sanitaria territoriale Macerata).

Tra gli studiosi che hanno portato le loro riflessioni nel corso della prima giornata del congresso Carlo Signorelli, docente di Igiene all’Università San Raffaele: "Diversi rapporti indicano che, in Italia, crescono le differenze negli indicatori di prevenzione tra le diverse regioni, con effetti diretti sulla durata e sulla qualità della vita. Dalla cattiva alimentazione alla sedentarietà, fino al consumo di fumo e alcol, i comportamenti a rischio si sommano alle diseguaglianze nelle adesioni ai programmi di screening e vaccinazione".

I professori Roberta Siliquini, Walter Ricciardi, Carlo Signorelli e la dottoressa Francesca Russo hanno discusso sulla strada che il Servizio sanitario nazionale dovrà al più presto intraprendere e su come possa essere migliorato mettendolo a confronto con quello di altri Paesi sviluppati come Cina, Australia, Francia e Regno Unito. Fondamentale, fanno notare, sarà non solo riorganizzare gli ospedali, ma anche investire sulla salute territoriale, su prevenzione, integrazione socio-sanitaria e nuove competenze professionali.

Da oggi a sabato in programma incontri dedicati a: ’Ambiente e PlanetaryHealth: chi paga il prezzo più alto’, ’Disinformazione e Salute, le sfide e le opportunità per una comunicazione efficace. Ruolo degli Operatori, dei Media e delle Istituzioni’, ’Dalla conoscenza all’azione: formare professionisti per una Sanità più equa’, ’Governancee Equità nel PNPV: come garantire un’offerta vaccinale innovativa e sostenibile’, ’Diseguaglianze in salute. Il ruolo del Dipartimento di prevenzione nella riduzione del divario’.

