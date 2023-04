Sanità pubblica, un altro allarme Bonaccini: "Non so a chi appellarmi"

Sulla sanità "non so più a chi appellarmi. Per la prima volta vedo a rischio la tenuta del sistema sanitario nazionale". A lanciare l’ennesimo, accorato, allarme è il presidente della Regione, Stefano Bonaccini che dichiara di "vedere problemi seri. Il primo: è sotto finanziato il sistema sanitario nazionale. E io non so più come dirlo. Mancano risorse, che sono sempre meno anche a fronte dell’inflazione, delle spese Covid e di quelle energetiche. In Emilia-Romagna avendo avuto più spese, non è tollerabile che ci vengano finanziate poco e male – dichiara –. Poco, perché arrivano pochi soldi. Male, perché invece di darci una percentuale in base alle spese sostenute, ci danno una percentuale in base al numero di abitanti". Secondo il presidente, il governo "sta mettendo a rischio il sistema sanitario nazionale: è bene che lo sappiano i cittadini. Stiamo parlando di sanità pubblica. Sono appena tornato dal Texas, dove un quarto della popolazione non ha accesso alle cure perché non ha la copertura assicurativa. E’ un sistema che non condivido, mi tengo stretto il nostro sistema universalistico, dove chiunque deve poter accedere alle stesse cure".

Che prosegue fornendo alcune cifre: "Mancano risorse che per altro sono sempre meno di fronte a un’inflazione che era arrivata al 12 per cento con 250 milioni di euro, tra Covid e rincari energetici, per la sola Emilia-Romagna nel 2022 rispetto al 2021. Questo – prosegue il governatore – perché abbiamo più luoghi di cura e di sanità pubblica di tutti, ad esempio un quarto del totale delle case della salute d’Italia ".

Michele Facci, consigliere della Lega e membro della Commissione assembleare sanità regionale fa notare che "la spesa sanitaria, nella nostra regione, incide per circa l’85 per cento, quindi se il settore socio-sanitario è in rosso si sparigliano tutti i conti. Il problema è che la spesa sanitaria è fuori controllo: non la riesci a prevedere e nemmeno a programmare: i bilanci delle Ausl, da diversi anni, vengono approvati con un anno di ritardo. E’ cero che c’è stato il Covid e il rincaro energetico ma è anche vero che un governo ti dà i fondi se la gestione è oculata e chiara, ma non lo è. Faccio un esempio – continua –: ho fatto una richiesta atti in quanto esistono delibere regionali che parlano di controlli bimestrali delle direzioni Aziendali sulle spese, ma di questi controlli non c’è traccia. Almeno noi non ne abbiamo. La risposta deve arrivare entro il 2 maggio. E questo si riallaccia al commissariamento: o la Regione diventa più trasparente oppure qualcuno ci dovrà guardare dentro".

Monica Raschi