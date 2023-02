Sanità, quei conti che non tornano "È così anche nelle regioni di destra"

I conti della sanità al centro del dibattito politico. "Se qualcuno è infastidito dal fatto che si dica la verità non è un è problema mio", chiarisce Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute, finito l’altro giorno nel mirino di Fratelli d’Italia e Lega. "Come Regioni – prosegue Donini, che è anche il rappresentante degli assessori alla Sanità in conferenza delle Regioni – continueremo a dire che il fondo sanitario nazionale è un fondo carente e insufficiente e che le Regioni devono essere messe nelle condizioni di avere o un piano di ammortamento pluriennale o le risorse spese per la pandemia e questo lo diciamo all’unanimità". Quindi, "coloro che qui si sentono infastiditi da questa semplice affermazione di verità dovrebbero parlare con i loro compagni di partito che governano regioni di destra e dicono la stessa cosa", precisa il numero uno della sanità in Emilia-Romagna. Facciamo un passo indietro. Martedì Donini aveva chiamato in causa il Governo Meloni ("è compito di questo governo scegliere se i sistemi sanitari delle Regioni abbiano una prospettiva finanziaria o meno"), provocando una reazione da parte di Fd’I. "Dire che la Meloni nulla ha a che fare con il buco nel bilancio sanitario...