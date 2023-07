Sanità, sindaci in pressing: "Più investimenti"

In Appennino servono maggiori investimenti. A mettere in guardia la Regione sono gli stessi sindaci della montagna, ascoltati in commissione Sanità di viale Aldo Moro. L’assessore Raffaele Donini assicura: "L’obiettivo è valorizzare i presidi ospedalieri territoriali, a partire dalla montagna, anche sviluppando le vocazioni delle singole strutture, per rafforzare la rete dei servizi a partire da quelli specialistici. Nessuno – aggiunge – pensa di smantellare i presidi ospedalieri, vogliamo che i servizi di base siano il più possibile vicini al cittadino, turnando i professionisti anche con la chirurgia veloce e la telemedicina. Vogliamo investire sulle periferie del nostro territorio regionale", garantisce Donini. "C’è la massima attenzione per tutti i territori", assicura dal canto suo anche la presidente della commissione, la dem Ottavia Soncini.

Ma i timori dei sindaci restano. "I servizi sanitari in montagna vanno potenziati – avverte la sindaca di Monghidoro, Barbara Panzacchi – l’ospedale di Loiano è centrale nella nostra area. Le specialistiche sono insufficienti, con tempi di attesa lunghi: il 65% delle richieste sono convogliate in altri presidi. Anche sull’urgenza e l’emergenza servono servizi più adeguati, la nuova riorganizzazione per noi è inattuabile". Il sindaco di Loiano, Fabrizio Morganti, chiede "lavori di ampliamento e ristrutturazioni. Mi auguro che, anche rispetto al personale, ci sia attenzione per le nostre aree".

Per Alessandro Santoni, primo cittadino di San Benedetto Val di Sambro, "il sistema va rafforzato. L’assistenza sanitaria non è solo offerta ospedaliera, e comunque Vergato va potenziato. Per le caratteristiche del nostro territorio i servizi non possono essere centralizzati, ma diffusi". Per Maurizio Fabbri, che guida il Comune di Castiglione dei Pepoli, "l’ospedale è un presidio per noi fondamentale, ma manca personale". E per questo propone di "fare formazione professionale anche in loco".

Il centrodestra coglie la palla al balzo. Per il leghista Michele Facci: "Le criticità sono sempre le stesse, mancano i servizi e non si vede un’inversione di tendenza". Per Marta Evangelisti, capogruppo Fd’I: "l’elisoccorso non può essere l’unica risposta". E Valentina Castaldini (FI) propone che la scadenza per i piani di riorganizzazione dell’emergenza-urgenza sul territorio sia spostata dal 15 al 30 settembre.