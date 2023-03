Sanità, Spid e digitale: serve un aiuto

Il problema non è nuovo. Nei meandri della sanità a volte si trovano in difficoltà, per la burocrazia, i lunghi tempi di attesa, anche i normali cittadini, quindi figuriamoci gli anziani. La signora che ci scrive è dotata dei mezzi tecnologici ma ha difficoltà a muoversi. Non è l’unica. La rete sanitaria dovrebbe essere in grado di fornire assistenza a domicilio per queste persone. Lo si è fatto in emergenza con Covid, lo si fa per i più fragili con le assistenti sociali. Dunque sarebbe un grande gesto poter agevolare attraverso una rete solidale anche chi non riesce a recarsi dal medico o in farmacia. Poi c’è lo Spid, che è uno dei tasti dolenti. Infatti bisogna scegliere il Provider del servizio tra quelli elencati sul sito del Ministero. Bisogna avere una email, un numero di cellulare e uno smartphone. Poi dopo le procedure di richiesta il rilascio delle credenziali non è sufficiente. Bisogna cliccare su un link via email, ricevere un codice OTP sul cellulare, creare le credenziali di accesso e il codice Pin da usare ogni volta. I pensionati costituiscono la fascia che ha più difficoltà a munirsi di Spid. Per aggirare l’ostacolo l’Inps offre l’occasione a terze persone di poter accedere ai servizi di un anziano o di un disabile attraverso una delega. In questo caso si parla di curatori o tutori. Ed è già un piccolo passo, ma la procedura è complicata. Qualcuno si dia una mossa per rendere la vita facile a chi già ha difficoltà quotidiane.

mail: [email protected]