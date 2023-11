Sanità, tomografia ottica?. Subito, se è a pagamento...

Da luglio attendo la chiamata dal Servizio sanitaro per una ’tomografia ottica’ nel frattempo ho scritto due e-mail di sollecito a: accesso@ausl.bo.it senza avere risposta e non c’è un numero telefonico da contattare. Ieri ho chiesto al Cup per una visita a pagamento e già domani c’è posto all’Ospedale Maggiore. Mi chiedo se si tiene a disposizione personale, struttura e macchinari, pagati dai contribuenti, solo per gli esami a pagamento.

Sergio Squaiella